Alta Aktie
WKN: 565424 / ISIN: PLTRNSU00013
|
05.05.2026 23:12:03
Alta Fundamental Dumps 175K Chemours Shares in Q1
Alta Fundamental Advisers LLC cut its stake in Chemours (NYSE:CC) by 175,000 shares during the first quarter, an estimated $3.05 million trade based on quarterly average pricing, according to an SEC filing dated May 5, 2026,.Chemours is a global provider of performance chemicals, with a portfolio spanning titanium technologies, thermal and specialized solutions, advanced performance materials, and chemical solutions. The company supplies essential materials for a wide range of industrial and consumer applications. Alta Fundamental sold 20% of its Chemours shares during the first quarter. It still holds 700,000 shares valued at $15.4 million, and the position still represents 5.8% of its $265.3 million in reported AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alta S.A.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alta S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alta S.A.
|2,88
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.