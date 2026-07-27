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27.07.2026 06:31:29
AltaGas Canada: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
AltaGas Canada ließ sich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat AltaGas Canada die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,22 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 224,1 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 198,9 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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