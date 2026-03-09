AltaGas Canada stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AltaGas Canada hat am 06.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,02 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AltaGas Canada noch ein Gewinn pro Aktie von 0,940 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 374,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 328,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,57 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,39 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat AltaGas Canada 1,08 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,32 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

