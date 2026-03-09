|
09.03.2026 06:31:29
AltaGas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AltaGas veröffentlichte am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz wurden 3,28 Milliarden CAD gegenüber 3,26 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,48 CAD, nach 1,95 CAD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 12,55 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte AltaGas 12,45 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 CAD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 12,86 Milliarden CAD geschätzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!