AltaGas mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AltaGas veröffentlichte am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,680 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 3,28 Milliarden CAD gegenüber 3,26 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,48 CAD, nach 1,95 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 12,55 Milliarden CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte AltaGas 12,45 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,21 CAD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 12,86 Milliarden CAD geschätzt.

Redaktion finanzen.at