Altair International hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Altair International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at