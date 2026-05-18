Altair International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Altair International hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Altair International 7,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at