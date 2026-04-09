Altaley Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Altaley Mining präsentierte in der am 07.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Altaley Mining -0,130 CAD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 136,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 92,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 39,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,110 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Altaley Mining ein EPS von -0,080 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Altaley Mining im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 123,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 247,07 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 110,38 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at