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27.05.2026 06:31:29
Altaley Mining: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Altaley Mining hat am 26.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Altaley Mining in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 42,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79,0 Millionen CAD im Vergleich zu 55,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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