Altaley Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Altaley Mining hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Altaley Mining ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Altaley Mining hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 58,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 50,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at