Altaley Mining: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Altaley Mining hat am 17.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 95,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 48,3 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 24,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at