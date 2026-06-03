Altan Nevada Minerals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Altan Nevada Minerals stellte am 01.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at