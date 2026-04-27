Altan Nevada Minerals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Altan Nevada Minerals hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Altan Nevada Minerals ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at