Apache Aktie
WKN: 857530 / ISIN: US0374111054
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12.10.2026 08:28:00
Alte Lücken etwa in Apache Struts, BIND und ProFTPD im Visier von Angreifern
Die CISA warnt vor beobachteten Angriffen unter anderem auf Apache Struts, BIND und ProFTPD. Die Lücken sind teils sehr alt.
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