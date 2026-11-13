Altech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Altech hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 15,39 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13,86 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,85 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13,58 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at