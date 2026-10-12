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12.10.2026 06:31:29
Altech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Altech lud am 09.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,49 JPY je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 4,12 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,19 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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