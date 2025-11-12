Altech: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Altech lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,57 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 38,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Altech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,85 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at