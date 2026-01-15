Altech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Altech hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 196,76 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -38,470 JPY erwirtschaftet worden.

Altech hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,24 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 188,430 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7,180 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Altech im vergangenen Geschäftsjahr 17,55 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Altech 18,23 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at