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20.03.2026 06:31:28
AltEnergy Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
AltEnergy Acquisition A hat sich am 18.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AltEnergy Acquisition A -0,090 USD je Aktie generiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,370 USD beziffert. Im Vorjahr waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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