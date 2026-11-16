AltEnergy Acquisition A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

AltEnergy Acquisition A hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,25 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at