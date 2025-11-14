AltEnergy Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AltEnergy Acquisition A präsentierte am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at