AltEnergy Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

AltEnergy Acquisition A lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AltEnergy Acquisition A -0,180 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at