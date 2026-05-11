AltEnergy Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AltEnergy Acquisition A hat am 08.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,20 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,180 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at