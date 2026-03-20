AltEnergy Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AltEnergy Acquisition A lud am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

AltEnergy Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,370 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at