20.03.2026 06:31:28

AltEnergy Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AltEnergy Acquisition A lud am 18.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

AltEnergy Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,370 USD gegenüber -0,400 USD im Vorjahr verkündet.

Redaktion finanzen.at

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