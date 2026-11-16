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16.11.2026 06:31:29
AltEnergy Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
AltEnergy Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AltEnergy Acquisition A -0,060 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.at
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