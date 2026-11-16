AltEnergy Acquisition A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AltEnergy Acquisition A hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AltEnergy Acquisition A -0,060 USD je Aktie eingenommen.

Redaktion finanzen.at