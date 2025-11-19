|
19.11.2025 06:31:28
ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A äußerte sich am 17.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,70 HUF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 134,31 HUF je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,30 Milliarden HUF, während im Vorjahreszeitraum 25,00 Milliarden HUF ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
