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05.08.2026 06:31:29
ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A äußerte sich am 03.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 70,64 HUF präsentiert. Im Vorjahr hatten 91,88 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35,93 Milliarden HUF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25,52 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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