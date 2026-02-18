ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A lud am 16.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,17 HUF eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 64,21 HUF je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 38,60 Milliarden HUF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,60 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 138,75 HUF beziffert, während im Vorjahr 484,80 HUF je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 125,42 Milliarden HUF, während im Vorjahr 105,39 Milliarden HUF ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at