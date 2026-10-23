|
23.10.2026 06:31:29
Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MXN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MXN in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,08 Prozent auf 188,1 Millionen MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,0 Millionen MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.