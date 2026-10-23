Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MXN vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MXN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,08 Prozent auf 188,1 Millionen MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 162,0 Millionen MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at