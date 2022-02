Alternativbank GLS wächst erneut

BERLIN/BOCHUM (dpa-AFX) - Die Alternativbank GLS ist im vergangenen Jahr erneut gewachsen. Die Bilanzsumme stieg um 15 Prozent auf gut 9,2 Milliarden Euro, wie die auf Kredite an ökologisch wirtschaftende Unternehmen sowie nachhaltige und soziale Kapitalanlagen spezialisierte Bank am Dienstag mitteilte. Die Kundenanzahl legte um ebenfalls 15 Prozent auf 321 000 zu. 104 000 Menschen waren Ende 2021 Mitglied der Genossenschaftsbank, 25 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Mehr als 1,1 Milliarden Euro Kredite wurden 2021 neu vergeben. Zu 30 Prozent seien die Gelder in sozial-ökologisches Wohnen, zu 23 Prozent in erneuerbare Energien und zu 15 Prozent in nachhaltige Wirtschaft geflossen, berichtete Vorstandssprecher Thomas Jorberg. Insgesamt stieg das Kreditvolumen auf 4,5 Milliarden Euro.

Nach Angaben der Verbraucherzentrale gibt es derzeit 14 Banken in Deutschland, die für ihre Investitionen andere Standards als konventionelle Geldinstitute anwenden. Sie werden als "alternativ", "nachhaltig" oder "kirchlich" bezeichnet. Grundsätzlich investierten alle nachhaltigen Banken in die Bereiche Umwelt, Klimaschutz, Soziales und Bildung. Die GLS Bank ("Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken") wurde 1974 gegründet und ist nach eigenen Angaben Deutschlands älteste sozial-ökologische Bank. Ihr Sitz ist in Bochum./tob/DP/stk