HENSOLDT Aktie
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
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16.06.2026 21:39:54
Alternative zu Patriot-Systemen: Hensoldt kooperiert mit ukrainischem Waffenhersteller
Immer wieder treffen russische Raketen die Ukraine schwer. Kiew arbeitet mit Hochdruck an einer stärkeren Flugabwehr - und setzt künftig auch auf deutsche Radare aus Bayern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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