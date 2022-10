Alternativen zum Bann möglich: Musk freut's: Twitter will dauerhafte Sperre überarbeiten

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Wird die Vision von Tesla-Chef Musk auf Twitter doch noch wahr? Ein Bericht der "Financial Times" deutet dies zumindest an. Demnach überarbeitet die Plattform ihre Richtlinien zu dauerhaften Sperren und sucht alternative Sanktionsmöglichkeiten. Donald Trump würde trotzdem in die Röhre gucken.