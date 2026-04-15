Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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15.04.2026 09:55:00
Alternativer App-Store: Aptoide reicht Kartellklage gegen Google in den USA ein
Der alternative Android-App-Store Aptoide hat in den USA Klage gegen Google eingereicht. Dem Konzern wird vorgeworfen, den App-Markt zu monopolisieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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