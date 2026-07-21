BAB Aktie
WKN: 592316 / ISIN: US0551831078
|
21.07.2026 17:07:18
Alternativroute zu Hormus: Wie eine Blockade der Bab al-Mandab den globalen Ölmarkt treffen würde
Über das Rote Meer konnte Saudi-Arabien die Auswirkungen der Blockade der Straße von Hormus in den vergangenen Monaten teilweise auffangen. An diesem Punkt setzt die jüngste Drohung der Huthi aus dem Jemen an. Zeitgleich mit neuen iranischen Attacken auf Schiffe im Persischen Golf könnte das den Ölmarkt hart treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BAB Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu BAB Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BAB Inc
|0,84
|1,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAugen auf die Berichtssaison: ATX und DAX letztlich fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Mittwoch an. An den US-Börsen ist keine klare Richtung auszumachen. An den Märkten in Fernost waren zur Wochenmitte mehrheitlich Verluste zu sehen.