Alternet Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alternet Systems gab am 16.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2115,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,43 Millionen USD, während im Vorjahr 0,20 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at