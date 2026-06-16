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16.06.2026 06:31:29
Alternus Clean Energy A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Alternus Clean Energy A hat am 15.06.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 24,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -490,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 35,710 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 1194,00 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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