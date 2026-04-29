Alternus Clean Energy A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alternus Clean Energy A hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alternus Clean Energy A -164,000 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at