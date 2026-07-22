Alternus Clean Energy A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Alternus Clean Energy A stellte am 20.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -4,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at