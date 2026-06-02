Alteron REIT-Varna präsentierte Quartalsergebnisse

Alteron REIT-Varna hat am 01.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,210 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at