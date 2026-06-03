Alteron REIT-Varna präsentierte Quartalsergebnisse

Alteron REIT-Varna lud am 01.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Alteron REIT-Varna einen Gewinn von -0,210 EUR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 0,0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alteron REIT-Varna einen Umsatz von 0,0 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.at