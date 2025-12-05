|
05.12.2025 06:31:29
Alteron REIT-Varna stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alteron REIT-Varna hat am 03.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Alteron REIT-Varna vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,41 BGN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 BGN je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,0 Millionen BGN – eine Minderung von 96,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,3 Millionen BGN eingefahren.
