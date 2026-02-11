Discord Aktie
WKN DE: DISCRD / ISIN: NETDISCORD01
|
11.02.2026 09:28:00
Alterserkennung bei Discord: Große Mehrheit soll automatisch geschätzt werden
Laut Discord wird ein Gesichtsscan oder ein Ausweis in den meisten Fällen nicht nötig sein, um das eigene Alter zu verifizieren. Stattdessen wird geschätzt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
