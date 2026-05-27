SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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27.05.2026 05:30:00
Altersvorsorge für Kinder: So machen Sie Ihren Nachwuchs zum Millionär
Zehn Euro im Monat vom Staat: Die Frühstart-Rente soll ab 2027 die Altersvorsorge für Kinder revolutionieren. Warum das nicht reicht – und wie Sie schon jetzt für Ihren Nachwuchs sinnvoll sparen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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