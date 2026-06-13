Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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13.06.2026 11:58:56
Altes Geschäftsmodell am Ende: Kaum eine Firma bringt Deutschland wirklich nach vorn
Nur 29 von 16.200 Firmen treiben fast die Hälfte des deutschen Produktivitätswachstums. Eine Analyse zeigt, warum Mut wichtiger ist als Branche oder Größe.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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