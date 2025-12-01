Altex Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Altex Industries stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,020 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,02 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ebenfalls 0,02 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at