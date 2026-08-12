AlTi Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AlTi Global hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AlTi Global ein EPS von -0,330 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AlTi Global in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 58,3 Millionen USD im Vergleich zu 52,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at