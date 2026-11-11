AlTi Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AlTi Global präsentierte am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,690 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,89 Prozent auf 58,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at