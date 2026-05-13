AlTi Global stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AlTi Global präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 USD, nach -0,040 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 74,1 Millionen USD – ein Plus von 22,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AlTi Global 60,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at