Altia: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Altia veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 EUR gegenüber 0,030 EUR im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 160,5 Millionen EUR, gegenüber 165,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,02 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at