Altia gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Altia präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Altia mit 0,090 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 157,5 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 156,7 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at