Altia präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Altia hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Altia ein Ergebnis je Aktie von -0,030 EUR vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 141,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 135,8 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at